Una ciotola di fragole ricoperte di cioccolato inquadrate con lo zoom sincronizzato a tempo di What You Won’t Do for Love di Bobby Caldwell (1978). Questa la carta d’identità del video che sta letteralmente spopolando su TikTok. Ma perché? La clip è stata postata il 5 febbraio scorso dall’utente @pr4yforgabs macinando da subito numeri da capogiro (nel momento in cui scriviamo ha 41,2 milioni di like) che insidiano il primato della clip che ha più like di sempre sulla piattaforma, ovvero quello in cui la ragazza americano-filippina, Bella Poarch, canta in lip sync “M to the B” di Millie B (64 milioni di like).

Un successo che si sta riverberando pure sul brano che fa da colonna sonora al breve video: usato in più di 2 milioni di TikTok, il 24 febbraio ha raggiunto il primo posto nella Top 50 di TikTok Billboard, nonostante sia stato pubblicato quasi 50 anni fa. Nei commenti in moltissimi si stanno chiedendo il motivo di tanto clamore per la clip. La tiktoker @sammi.social spiega, come riporta Today.com: “Viviamo nell’era di TikTok in cui tutti cercano di essere creatori“. Ci sarebbe dunque la volontà di creare qualcosa di innovativo che replichi e allo stesso tempo vada oltre il successo delle challenge, dei lip sync e dei balletti: “Questo rientra nella categoria dell’umorismo irriverente e dei post di m***a, quindi sembra completamente diverso da quello che probabilmente vedi nella tua pagina Per te”.

C’è chi invece pensa si tratti di una gara collettiva per battere il record del video della sopracitata Poarch. Un po’ come quando, nel 2019, su Instagram tutti iniziarono a mettere like alla fotografia di un uovo pubblicata dall’account Egg Gang per farla diventare lo scatto con più ‘mi piace’ nella storia del social in questione.

Duncan Ware, CEO e fondatore di Influentially, una società di influencer marketing, osserva: “L’algoritmo di TikTok può amplificare rapidamente i video che ritiene interessanti. È probabile che il coinvolgimento positivo iniziale – mi piace, condivisioni, tempi di visualizzazione lunghi – abbia portato l’algoritmo a promuovere il video delle fragole a un pubblico sempre più ampio”.

Ari Lightman, professore di media digitali e marketing presso l’Heinz College of Information Systems and Public Policy della Carnegie Mellon University, mette invece l’accento sull’età della canzone utilizzata nella clip e su quella, media, degli utenti di TikTok: “Lo abbiamo visto durante la pandemia: persone che cercano di tornare a tempi di vita più semplici e utilizzano la nostalgia. È una sorta di principio molto potente sui social media”.