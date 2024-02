Il periodo non sembra essere dei migliori per i Ferragnez. Nelle ultime Instagram stories Fedez ha condiviso con i suoi follower l’ultima “sfortuna” che gli è capitata: la rottura di un dente durante un allenamento di boxe. “Piccolo aggiornamento sulle mie sfighe?” ha esordito Fedez, avvicinando la telecamera dello smartphone per mostrare la scheggiatura sul suo dente. “Mi si è rotto un dente. Credo che un pugno di Roberto mi abbia scheggiato un dente”, ha scherzato il rapper, lasciando intendere che l’incidente potrebbe essere stato causato da un impatto fisico involontario. Fedez ha poi aggiunto un commento alla sua storia, suggerendo ironicamente: “Organizziamo un pulmino per Lourdes raga?”. Un modo leggero per affrontare l’incidente, arrivato in un momento già piuttosto complicato per il rapper, tra le vicende giudiziarie che riguardano Muschio Selvaggio e le voci di crisi con Chiara Ferragni.