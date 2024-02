Dietrofront di Trenitalia. Il provvedimento che prevedeva il limite di due bagagli per passeggero a bordo delle Frecce è saltato ancora prima di entrare in vigore. Almeno per ora. “Alla luce di alcune richieste, anche da parte di associazioni dei consumatori, Trenitalia comunica che ha deciso di sospendere l’applicazione, a partire dal 1 marzo, del regolamento sul trasporto di bagagli, monopattini e biciclette a bordo treno”, si legge in una nota dell’azienda. Il 6 marzo si terrà un confronto con le associazioni dei consumatori, che hanno criticato soprattutto la mancanza di comunicazione da parte della società dei trasporti.

La sospensione dell’applicazione arriva proprio dopo le segnalazioni delle associazioni. “Trenitalia ha deciso di sospendere l’applicazione del regolamento sul trasporto di bagagli, monopattini e biciclette a bordo treno, che sarebbe dovuto entrare in vigore a partire da domani. È una grande vittoria delle associazioni dei consumatori che avevano evidenziato come la mancanza di trasparenza e di una comunicazione chiara e adeguata sulle nuove regole, avrebbe causato ingiustamente gravi danni a tutti i passeggeri” ha affermato in una nota Udicon (Unione per la difesa dei Consumatori).

“La questione delle nuove norme in sé non è problematica: il consentire due valigie XL è un punto accettabile per i viaggiatori. Tuttavia, ci preoccupa la mancanza di una comunicazione chiara da parte di Trenitalia riguardo a queste misure”, aveva spiegato l’associazione dei consumatori prima della decisione di Trenitalia chiedendo “una campagna informativa adeguata e comunicata per tempo”.

Anche Assoutenti si è detta “soddisfatta” per la decisione di Trenitalia. ”Apprezziamo la scelta dell’azienda di rimandare l’avvio delle nuove misure in attesa del confronto con le associazioni dei consumatori che si terrà il prossimo 6 marzo”, afferma il presidente Gabriele Melluso. Nei giorni scorsi proprio Assoutenti aveva scritto a Trenitalia chiedendo di rinviare l’applicazione delle nuove regole e sollecitando un confronto con i consumatori “per rendere le misure sui limiti alle dimensioni dei bagagli e su bici e monopattini più sostenibili e soprattutto più compatibili con le esigenze dei viaggiatori”. Alcune regole che sarebbero entrate in vigore domani apparivano infatti, commenta ancora Assoutenti, “eccessive”.