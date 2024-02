Ieri sera, lunedì 12 febbraio, è andato in onda un nuovo appuntamento di Grande Fratello. Il reality con Alfonso Signorini in onda su Canale 5 continua a stupire (in entrambi i sensi) il pubblico da casa. Tra i numerosi concorrenti che si sono alternati a Cinecittà troviamo anche Fiordaliso, che qualche puntata fa aveva deciso di abbandonare il gioco per alcune difficoltà emerse dovute alla reclusione forzata. “Non ce la faccio più. È molto difficile rimanere chiusa. Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, la giornata diventa molto pesante. Non riesco dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile”, ha confessato Fiordaliso. Per questo motivo ieri sera la cantante piacentina ha avuto la possibilità di entrare nella casa più spiata d’Italia per salutare i compagni di viaggio e congedarsi così in studio sulle note di “Non voglio mica la luna”.

Proprio qui è avvenuto il vero “fuori programma”: durante l’esibizione Fiordaliso ha “cantato” per tutto il tempo con il microfono al contrario. Una volta terminata la performace, da subito diventata virale sui social, è stata Rebecca Staffelli a comunicare alla cantante quanto successo attraverso un cartellone ripreso poi dalle telecamere: “Sei talmente emozionata che cantavi con il microfono al contrario”. La risposta di Fiordaliso è stata lapidaria: “Ero in playback, che mi frega. Fantastico che ho cantato così, vabbè ma ho una voce così potente che si sentiva anche da lontano”. Per poi aggiungere: “Non avevo fatto le prove”. È vero che non vogliamo mica la luna, ma il microfono nel verso giusto…quello sì.