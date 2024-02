“So che ci si aspetta un intervento leggero ma io non ero leggera neanche a 15 anni figuriamoci dopo 16 mesi di governo, poi mi invitate nel giorni in cui perdo la Sardegna e sto pure facendo la Quaresima e non posso nemmeno affogare i dispiaceri nell’alcol…”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla cena dei corrispondenti della stampa estera.