È la Lega, con il vicesegretario Andrea Crippa, a rompere l’argine delle dichiarazioni fotocopia sul ‘centrodestra primo in Sardegna’. “Registriamo purtroppo un calo dei consensi nel centrodestra soprattutto nelle grandi città Cagliari, Nuoro, Sassari e Alghero e quindi bisogna rimettersi al lavoro in vista delle elezioni amministrative tra pochi mesi”. Sul voto di domenica “la Lega e il Partito Sardo d’Azione (guidato da Christian Solinas, ndr) crescono rispetto alle elezioni politiche di quasi tre punti”, sottolinea più volte. Trippa sottolinea l’impegno di Matteo Salvini in campagna elettorale “in lungo e largo per la Sardegna” sull’isola “per nove volte”. Segue l’amarezza per la scelta di Truzzu ai danni di Solinas. “Abbiamo fin da sempre sostenuto che la continuità dei presidenti uscenti sia la scelta migliore per vincere. Se Lega e Partito Sardo d’Azione crescono e quindi, evidentemente, il governo Solinas è stato un governo apprezzato dai sardi”. Crippa inoltre nega responsabilità leghiste sul voto disgiunto .“Non sono alla ricerca di capri espiatori e comunque non è stato organizzato né dalla Lega né dal Partito Sardo d’Azione”. Elezioni con Solinas candidato? “Non si può sapere e non si potrà mai sapere . I numeri dicono che Lega e Solinas hanno aumentato i propri consensi”.