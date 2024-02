Nonostante il complicato periodo a livello mediatico, a Fedez non sembra mancare l’autoironia. “Comunque ragazzi – ha detto in una storia sul proprio profilo Instagram – se avete cornetti portafortuna, quadrifogli, ferri di cavalli.. talismani della fortuna, potete scrivermi in dm?“, ha domandando, cercando di sdrammatizzare dopo lo scoppio del ‘caso Muschio Selvaggio’. “Mi servirebbero per un amico”, ha poi aggiunto, accennando un sorriso finale. Nella storia successiva, il cantante ha citato uno spot pubblicitario che vedeva protagonista Rosanna Fratello, in cui si parlava dei talismani. Sarà “il mio prossimo ADV”, ha scritto Fedez a corredo del contenuto che parlava della (presunta) efficacia dei portafortuna.