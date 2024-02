Ospite a In altre parole, su La7, Candida Morvillo parla dell’intervista fatta a Chiara Ferragni per il Corriere della Sera, intervista con cui l’influencer ha rotto il silenzio e raccontato la propria verità circa lo scandalo Balocco. Nella chiacchierata con la giornalista l’imprenditrice ha sfiorato anche l’argomento familiare, ma l’intervista è stata fatta prima che uscisse la notizia della presunta rottura. Ecco quindi che Morvillo spiega: “Io ho trovato una giovane donna con una grande forza di carattere, perché in una giornata che doveva essere per lei tra le più difficili della sua vita, perché nel giorno in cui l’abbiamo incontrata non sapevamo che la crisi col marito aveva avuto una escalation tale come quella che poi è stata raccontata successivamente sui giornali, lei è riuscita a mascherare abbastanza bene uno stato di sofferenza che posso solo immaginare molto profondo”.

Prosegue la giornalista: “Quello che ho visto in lei è stata una determinazione molto forte a proteggere la famiglia, il rapporto con il marito. In questo aveva una determinazione e serenità anche rara in una giovane donna che si trova con un marito che è uscito di casa, dopodiché la mia sensazione è che all’interno di una coppia giovane, esposta e burrascosa ci sta anche che un marito esca di casa, poi ritorni, poi ri-esca e poi insomma non si sa come va a finire ma sicuramente la donna che ho incontrato è una donna che quel matrimonio lo voleva ancora difendere“.