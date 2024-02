Proprio nell’anno in cui festeggiano 15 anni di carriera i ragazzi de Il Volo sono pronti a dirsi addio? È da qualche settimana che si rincorrono voci di scioglimento per il trio famoso in tutto il mondo. Dopo il battibecco tra Piero e Gianluca in una intervista radio i media hanno iniziato a ventilare l’ipotesi di un rapporto incrinato tra i 3 cantanti. Ora a buttare ulteriore benzina sul fuoco è il settimanale DiPiù che scrive: “Ignazio è pronto a sposarsi, Gianluca vive un ‘amore da Oscar’ che potrebbe anche portarlo a Hollywood, mentre Piero è ancora uno scapolone”.

Insomma volontà di seguire strade e progetti diversi dopo 15 anni vissuti uno accanto all’altro. La testata, come riporta anche Leggo, ricorda che Ignazio è fidanzato con la ex Miss Venezuela Internacional Michelle Bertolini a cui ha fatto la proposta di matromonio, mentre Gianluca è legato a Eleonora Venturini Storaro, giovane stilista nipote di Vittorio Storaro, uno dei più importanti direttori della fotografia della storia del cinema. E proprio questo legame potrebbe avere instillato in lui il desiderio di cimentarsi anche con una carriera come attore.

Scrive infatti DiPiù: “E Gianluca che è sempre stato il ‘bello’ del trio, potrebbe essere tentato da una nuova avventura: quella di attore, magari a Hollywood, dove lui e il ‘nonno-suocero’ hanno già tanti contatti. E forse è proprio a questo che alludeva Piero quando gli ha chiesto polemicamente: ‘Vuoi essere altro?'”.