Il secondo posto di Loredana Bertè a Una voce per San Marino ha lasciato l’amaro in bocca a molte persone. La vittoria dei Megara sulla rocker italiana ha infranto le speranze di chi sognava di vedere Loredana all’Eurovision e, per questo, i fan si sono ‘vendicati’ prendendo d’assalto la pagina Wikipedia di San Marino, non potendo partire all’attacco della repubblica fisicamente.

Per qualche minuto infatti, come riporta anche Biccy, su Wikipedia ha fatto capolino questa bizzarra descrizione: “San Marino è un’ex Repubblica, adesso annessa all’Italia dopo la non vittoria di Loredana Bertè. Il castello più popoloso è Serravalle (11 035 abitanti). Li mortacci vostra i 12 punti all’Eurovision non li vedete manco pi ca**!”. Nell’ottica di evitare ulteriori hackeraggi sulla pagina sono state bloccate le modifiche.