Il 22 febbraio uscirà in tutte le sale cinematografiche italiane “The Cage – La gabbia”, il nuovo film diretto da Massimiliano Zanin, con Valeria Solarino, Brando Pacitto, Desirée Popper, Alessio Sakara, Patrizio Oliva, e Fabrizio Ferracane. Nel cast è presente anche Aurora Giovinazzo, 24 anni. In “The Cage” l’attrice interpreta il ruolo di Giulia, giovane talento della Mma (Mixed Martial Arts).

“Ogni fighter di Mma si sceglie un animale di riferimento. Quello di Giulia, come vediamo nel film, è la tigre, che simboleggia benissimo la ricerca di una via di fuga dalle gabbie mentali in cui si ritrova rinchiusa”, fa sapere Giovinazzo ad Ansa. Quello che non tutti sanno però è che nel percorso artistico di Aurora, oltre a cinema e televisione, è presente una costante fissa da quando ha 9 anni: lo sport. Giovinazzo infatti è campionessa europea e mondiale di balli caraibici come salsa merengue e bachata ed ha addirittura due brevetti per insegnare.

Lo sport, del resto, è fondamentale per permettere ad Aurora di poter prendere parte anche a ruoli in cui è fondamentale l’impegno fisico. “È stato molto impegnativo ma mi è piaciuto molto questo aspetto. Mi sono allenata tantissimo con mia estrema gioia: 6 ore al giorno 6 giorni su 7”, ha svelato l’attrice in occasione dell’anteprima del film alla Festa del Cinema di Roma. E ancora: “Sto bene con me stessa perché sono una sportiva e mi piace faticare. Ho imparato tantissimo con questo sport. Voglio superare la ballerina che c’è in me”. Una storia di riscatto proprio come quella di Giulia nella pellicola. Il suo personaggio infatti dopo aver mollato MMA a causa di un incidente durante il combattimento ripartirà lavorando in uno zoo insieme al fidanzato Alessandro, interpretato da Brando Pacitto. Grazie al supporto di Serena (Valeria Solarino) la protagonista troverà la forza per tornare sul ring.