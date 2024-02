Ennesimo colpo di scena nella vicenda che vede protagonisti Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Secondo l’ex re dei paparazzi la showgirl lo avrebbe chiamato per scusarsi dopo anni in cui non si parlavano. Tutti ricordiamo il forte scontro che avvenne ai tempi del Grande Fratello Vip, quando Blasi lo accusò di aver messo in giro la voce di presunti tradimenti di Francesco Totti ai suoi danni proprio poco prima delle nozze. Ebbene ora Corona, ospite del podcast Gurulandia, fa nuove rivelazioni.

“Ilary nel suo documentario mi ha chiesto scusa, così come ha chiesto scusa pubblicamente alla stampa italiana dopo aver insultato vari giornali in una sua intervista” spiega Fabrizio Corona. “Dopo anni ha dovuto ammettere che io avevo ragione quando andavo a dire che Totti la tradiva e il fatto di Flavia Vento. Non ero io che mi dovevo vergognare per una storia vera, anche se rivelata prima del matrimonio […] Ora lei questa cosa l’ha capita […] Chiedermi scusa significa dare ragione e quindi in una fase molto delicata avere ragione anche dal punto di vista civile. Perché ora c’è un processo. Detto questo Ilary mi ha chiamato, ci siamo parlati dopo anni, a breve faremo un incontro chiarificatore“.

Secondo lui Ilary gli avrebbe telefonato perché prossimanente ci sarà un processo che servità a stabilire i dettagli della separazione e soprattutto chi, tra Ilary e Francesco, abbia tradito per primo. Già nei giorni scorsi Corona sui social aveva spiegato: “L’unico modo che ha di salvarsi Ilary Blasi sai qual è? Chiamare me a processo“.