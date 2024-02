L’asso nella manica che Ilary Blasi dovrebbe tirare fuori per vincere in tribunale contro Francesco Totti? Fabrizio Corona. Ne è convinto l’ex re dei paparazzi che in un video sui social commenta, di nuovo, la ‘guerra’ tra gli ex coniugi. Recentemente si è tornati a parlare del conflitto Blasi-Totti con la prima che accusa l’ex consorte di sperperare soldi al casinò e di aver lasciato da sola una volta la figlia Isabel in albergo per prendere parte a un evento. Il ‘Pupone’, invece, avrebbe chiesto una diminuzione dell’assegno di mantenimento e fatto sapere che, tra i due, la più ricca sarebbe lei, anche grazie ai 700mila euro percepiti per il docufilm Netflix Unica. A tal proposito Corona interviene con queste parole: “È una ca***ta, si stanno facendo una guerra dei poveri, che poi son ricchi. Ho sempre detto che l’unico modo che ha di salvarsi Ilary Blasi sai qual è? Chiamare me a processo“. Che l’imprenditore sia a conoscenza di ulteriori particolari che potrebbero andare a favore della showgirl? Vedremo.