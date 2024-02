Ha fatto molto rumore sul web lo scambio di battute che Piero e Gianluca de Il Volo hanno avuto nel corso di un’intervista radio, con il primo che ha interrotto il collega con queste parole: “Ora mi son rotto un po’ le scatole, 15 anni ma si può parlare sempre per tutti e 3? Tu vuoi essere altro? Continua a essere altro, non parlare per me”. Sulla questione è intervenuto anche Fiorello, che a Viva Rai2! ha commentato con ironia: “Faccio un appello al Volo. Già ho sofferto tanto per gli 883, tantissimo per Benji e Fede, per non parlare dei Thegiornalisti, sui Pooh che ve lo dico a fare, ma il gruppo che mi ha fatto più male, i Totti e Ilary. Pensa i Voli che se ne vanno ognuno per conto suo, li chiamerebbero i ‘voli pindarici'”. Quindi la conclusione: “La litigata ci sta, ma Il Volo non si scioglierà. Staranno sempre insieme e ci delizieranno con le loro canzoni”.