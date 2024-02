Si Cobas e altri sindacati di base chiedono di “fermare il genocidio” in corso a Gaza e per questo hanno indetto uno sciopero nazionale per venerdì 23 febbraio. Secondo quanto riportato dal portale del Ministero dei Trasporti, lo sciopero avrà una durata di 24 ore e coinvolgerà i lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private. I maggiori disagi potrebbero verificarsi con i treni. Inoltre il 24 febbraio è atteso un grande corteo a Milano da Loreto al Duomo alle ore 14.30.

Non sarà coinvolta nello sciopero l’azienda Atm mentre i lavoratori Trenord potrebbero partecipare. I sindacati fanno sapere che la manifestazione non è finalizzata a questioni interne lavorative, ma è un atto di solidarietà con il popolo palestinese e una protesta contro la politica internazionale. La parola d’ordine della mobilitazione, “Fermare il genocidio”, riflette l’appello dei giovani palestinesi di cessare il fuoco e il ritiro dell’esercito israeliano da Gaza. Il comunicato sindacale mette in luce anche il legame tra economia e guerra, evidenziando come l’industria bellica stia ottenendo grandi benefici dai conflitti in corso. Si evidenzia l’ingente spesa per armamenti che si traduce in una diminuzione delle risorse destinate alle spese sociali, sanità, istruzione e pensioni.