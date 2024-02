Si chiama Assaf Granit, ed è stato ospite della puntata di ieri di Masterchef. Ma di chi si tratta? Granit ha 1 stella Michelin al ristorante parigino Shabour, ed è titolare di altri 31 locali in 7 Paesi diversi. La sua peculiarità? Un sapiente mix della tradizionale cucina mediorientale con ingredienti che appartengono alle culture di altri angoli del mondo.

Come riporta Gambero Rosso, Assaf Granit è nato e cresciuto a Gerusalemme e ha scoperto la passione per la cucina con nonna Lea. Il primo ristorante da lui aperto, sempre a Gerusalemme, è stato MachneYuda con il collega Uri Navon. Sul proprio sito scrive: “Che si tratti del Machneyuda di Gerusalemme, del Coal Office di Londra o dello Shabour e Balagan di Parigi, ognuno dei miei 13 ristoranti ha la propria personalità e storia, ma condividono questo straordinario incontro tra le strade di Gerusalemme e le esperienze e le lezioni che ho imparato”.

Assaf è anche un volto televisivo dal momento che ha partecipato a programmi come Game of Chefs, Food Truck, Kitchen Nightmares e, come molti suoi colleghi, ha scritto dei libri di cucina.