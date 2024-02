Non c’è pace per Giuseppe Garibaldi, concorrente di questa edizione di Grande Fratello. Dopo il malore di circa 10 giorni fa (per cui si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza per soccorrerlo) il concorrente si è sentito nuovamente male. Ieri pomeriggio, martedì 13 febbraio, i concorrenti si sono precipitati in bagno per intervenire subito. Tutto è partito quando Grecia Colmenares, intenta a parlare con Stefano Miele in camera da letto, ha avvertito degli strani rumori provenire dal bagno: “Lì c’è qualcuno che non sta bene”. Per poi aggiungere: “Grande sorella, in bagno stanno vomitando”. È a quel punto che Miele, dopo essersi precipitato in giardino, ha preso in disparte Anita: “Amore ti devo parlare, vieni un attimo, Giuseppe non sta bene”. Da quel momento tutti si sono precipitati a verificare le condizioni di salute del compagno di gioco, non prima di aver ascoltato le parole di Luzzi: “Ragazzi sta nuovamente male Giuseppe, attiviamoci”.

Le cause di questo nuovo malore, stando alle prime indiscrezioni, sarebbero da attribuire all’utilizzo dei nuovi integratori per superare questo momento difficile. Già nella scorsa puntata Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli avevano strappato una promessa al concorrrente calabrese: “Ci prometti che riprendi a mangiare?”. Garibaldi infatti negli ultimi giorni è apparso anche agli occhi dei fan sui social dimagrito, con meno vivacità e pallido. E mentre i social del reality show confermano ci siano in corso accertamenti clinici su quanto accaduto a Giuseppe Garibaldi, ora l’incognita resta capire quanto sia sicuro per lui ritornare a far parte del gioco a fronte di due malori in meno di 15 giorni. Ecco quanto dichiarato dal comunicato ufficiale: “Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa del Grande Fratello per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici”. In bocca al lupo!