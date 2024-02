‘Non c’è due senza tre’ ed anche quest’anno, per il terzo consecutivo, torna l’appuntamento con TESTO. L’evento si terrà dal 23 al 25 febbraio 2024, nella Stazione Leopolda, a Firenze. La location è grande, spaziosa e potrà ospitare l’iniziativa organizzata da Pitti Immagine e ideata da Todo Modo. L’obiettivo della mostra è (anche) quello di raccontare i libri e le loro fasi di realizzazione. Un’esperienza immersiva che abbraccia la scrittura e si fa trascinare da nozioni che riguardano la poesia ma anche il giornalismo. Un ‘tu per tu’ con la carta stampata che, nel 2023, è riuscito ad attirare oltre 10mila visitatori. Alla Leopolda viene ricreato il ciclo di vita del libro attraverso un percorso articolato in sette stazioni. Ogni checkpoint – Il manoscritto, Il risvolto, La traduzione, Il segno, Il racconto, La libreria, Il lettore – descrive una fase della vita del volume: dal lavoro dello scrittore, a quello degli editor, traduttori, grafici, promotori e librai, fino al lettore.

Per l’occasione non mancheranno ospiti illustri come il conduttore Alessandro Cattelan che, in veste di editore, presenterà Accento e (tra i tanti) anche Roberto Vecchioni con l’opera Tra il silenzio e il tuono. Nel 2024 correrà il 50esimo anniversario dall’esordio di Stephen King. Quale evento, se non TESTO, potrebbe omaggiarne l’occasione. Al centro del progetto, oltre alla passione sconfinata verso la lettura e tutto ciò che ne comprende, ci saranno i giovani. Un gruppo di ragazzi sarà attivamente impegnato ad impaginare e stampare in Risograph il quotidiano di TESTO: Testone! Un workshop concepito come una vera redazione, in cui si scrivono articoli, si definisce l’impostazione grafica, si stampa il giornale finito e poi lo si distribuisce. Un’attività che permetterà di essere fortemente coinvolti in un lavoro quotidiano che, come idea, si avvicina sensibilmente a quello redazionale.

Non solo libri, scrittura e giornali però. Ampio spazio verrà dato alla fotografia ed al cinema, fornendo così una visione a 360 gradi di come i prodotti culturali che consumiamo quotidianamente vengano ideati, composti e fruiti. All’Archivio contemporaneo Bonsanti del Gabinetto Vieusseux sono stati ricostruiti, con gli arredi originali e naturalmente con i libri, le stanze in cui scrittori e intellettuali del Novecento hanno lavorato. La fotografa Giovanna Silva ha scattato all’interno di questi ambienti evocativi una serie di scatti che saranno esposti in Leopolda. Al Cinema La Compagnia, invece, verranno proiettati tre film legati al programma di TESTO: la prima (delle tre) giornata, il documentario La pantera delle nevi di Marie Amiguet e Vincent Munier, pellicola francese che ha debuttato al festival di Cannes.

A TESTO partecipano anche: Adelphighetti, Scopertine, Lucia Festival di Radio Papesse, Libernauta, L’Indiscreto, Il Circolo dei Lettori di Milano, oltre che moltissime case editrici come: Einaudi, Mondadori, Aboca, per citarne alcune.