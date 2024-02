Non c’è pace tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex coppia – che ha condiviso 20 anni d’amore e 3 figli – è sempre più ai ferri corti. Ma d’altronde c’era da aspettarselo tra interviste pungenti, docufilm e libri. Adesso il Pupone (anzi, i suoi legali e i suoi amici, perché lui continua sulla strada della non esposizione in prima persona) decide di replicare. Innanzitutto c’è la questione dell‘assegno di mantenimento, al momento fissato a 12.500 euro a cui si aggiunge un contributo annuale di 40.000 euro. Pare che Totti abbia chiesto che venga diminuito e, davanti all’accusa dei legali dell’ex moglie (“Ha dei conti nascosti”, “Sperpera al casinò”) , fa sapere che in realtà la più ricca della coppia sarebbe lei. L’ex conduttrice dell’Isola, stando alle ricostruzioni dei legali della controparte, avrebbe una notevole liquidità sui conti correnti, “molto ricca, più dell’ex coniuge”. Basti pensare che per il solo docufilm Netflix “Unica”, avrebbe percepito 700.000 euro. Non solo. Ci sarebbero – i condizionali sono sempre d’obbligo in questi casi – numerose società a lei riconducibili (tra cui la Number 5 Srl con intestatario il padre Roberto Blasi). Se a questo si aggiunge che il figlio Cristian è ormai maggiorenne, vive e lavora in Spagna (gioca nel Rayo Vallecano) tutto cambia. Probabile che a questo punto il Pupone richieda una riduzione (giustificata, in quanto Totti Junior è ormai indipendente economicamente) degli alimenti che – ci tengono a precisare gli avvocati – “Totti paga regolarmente e senza ritardo”. E ancora, terminando il capitolo economico e finanziario, l’ex capitano giallorosso avrebbe sì la passione per il casinò ma non spenderebbe quelle cifre esorbitanti indicate da Blasi, bensì inferiori.

I tradimenti, la figlia Isabel lasciata sola in casa: la replica

Capitolo adulterio. Questo è un altro punto importante della causa in corso. Chi ha tradito chi? E chi per primo? Le risposte sono logicamente diverse a seconda della campana. Non a caso saranno sentiti come testimoni sia Noemi Bocchi (attuale compagna di Totti) sia Cristiano Iovino (presunto amante di Ilary Blasi, il ragazzo del famoso caffè). Tra Blasi e Iovino forse c’era qualcosa di più di un caffè e, sempre forse, il primo caffè risale già al 2020? Non solo. I legali di Totti, Antonio Conte e Laura Matteucci, nella loro memoria avrebbero indicato anche altri presunti flirt di Ilary Blasi, con personaggi noti nel mondo dello spettacolo. C’è poi l’accusa della conduttrice nei confronti di Totti, colpevole a suo dire di aver lasciato una volta la figlia Isabel (7 anni) da sola in albergo, per partecipare un evento. Accusa rinviata al mittente: “Se fosse stato così veramente avrebbe ricevuto una denuncia per abbandono di minore, come invece non è accaduto”. Ad ogni modo la prossima udienza per la causa di separazione si terrà il 31 maggio 2024. Lo ha deciso il giudice Simona Rossi, che ha sciolto la riserva, comunicando che si darà la precedenza alla questione dell’addebito. Dunque, nessuna consulenza tecnica e contabile è stata presa in considerazione al momento. Probabilmente questo aspetto verrà approfondito solo alla fine dell’anno, se non addirittura nel 2025.