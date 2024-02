Il Senato ha approvato con 104 voti a favore e 56 contrari il ddl Nordio. Il testo, primo e finora unico tassello della riforma penale promessa dal ministro della Giustizia, è atteso ora alla Camera per il via libera definitivo. Già mercoledì 7 febbraio l’Aula di palazzo Madama aveva dato l’ok alla norma più rilevante, l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio prevista dall’articolo 1: una scelta che – come hanno avvertito quasi tutti gli addetti ai lavori – rischia di creare spazi di impunità per chi abusa del proprio potere, ponendosi in contrasto con il diritto europeo e sovranazionale. Tra la seduta di giovedì 8 e quella di martedì 13 sono passate anche il resto delle controverse previsioni contenute negli articoli da 2 a 9: il depotenziamento del traffico d’influenze, i limiti alla pubblicazione delle intercettazioni, l’attribuzione a un collegio di tre gip della competenza a decidere sulla richiesta di custodia in carcere, e infine l’introduzione dell’interrogatorio preventivo dell’indagato, che diventerà obbligatorio prima di disporre qualsiasi misura cautelare per reati non violenti, se non c’è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. In sostanza, per arrestare un presunto corrotto o tangentista i magistrati dovranno convocarlo per sentire le sue ragioni, notificandogli l’invito con almeno cinque giorni di anticipo.

Il testo inoltre vieta al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento (assoluzione, non luogo a procedere, non doversi procedere) per i reati per cui è prevista la citazione diretta a giudizio (senza l’udienza preliminare): si tratta di tutte le fattispecie punite con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, ma non solo. Nell’elenco sono comprese ad esempio anche la falsa testimonianza, la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, la ricettazione o la truffa, che nelle ipotesi aggravate prevedono pene più alte. Su questa norma potrebbe avere qualcosa da dire la Corte costituzionale: l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione da parte dell’accusa (in quel caso per tutti i reati) era infatti già prevista dalla legge Pecorella del 2006, approvata sotto il terzo governo Berlusconi e dichiarata illegittima dalla Consulta per violazione del principio di eguaglianza tra le parti del processo. Il ddl, varato a giugno dal Consiglio dei ministri, ha avuto una gestazione lunghissima: incardinato in Commissione già ad agosto, è rimasto impantanato per mesi a causa delle resistenze della Lega sulla cancellazione dell’abuso d’ufficio.