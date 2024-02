Prima che alla Camera dei Deputati iniziasse il dibattito e le conseguenti votazioni delle mozioni sulle iniziative in merito alla crisi in Medio Oriente i parlamentari che aderiscono all’Intergruppo parlamentare per la Pace in Medioriente hanno organizzato un sit-in davanti a Montecitorio.

Il gruppo vede l’adesione di parlamentari del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza verdi-Sinistra. “Cessate il fuoco a Gaza ora”, “stop bombardamenti a Gaza” hanno urlato i parlamentari. La dem Laura Boldrini e l’esponente del Movimento 5 stelle, Stefania Ascari, hanno spiegato che le opposizioni, pur presentando ognuna una mozione diversa, “non sono divise perché i punti sono molto simili”.

Alla manifestazione hanno aderito anche associazioni come Amnesty Italia ed Ong.

Nella piazza si è sentito anche il grido: “Stop al genocidio”. “Il nostro flash mob è cessate il fuoco a Gaza ora – precisa Boldrini – chiaramente qui oltre ai parlamentari ci sono anche i rappresentanti della società civile e dunque ognuno ha espresso il richiamo che ritiene più vincolante e pressante”. Per Boldrini: “Nessuno si è permesso di non condannare gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre scorso, dopodiché anche in guerra c’è il diritto internazionale e non si possono fare bombardamenti indiscriminati – perché – il diritto internazionale vale anche per Israele e se Israele farà l’attacco via terra, aerea e via mare su Rafah ci sarà un’ecatombe”.