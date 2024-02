Aveva creato molto scalpore il messaggio su X di Frankie hi-nrg mc durante il Festival di Sanremo 2024: “Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro”. Angelina Mango durante la conferenza stampa interpellata su queste parole aveva risposto: “Ma davvero le ha scritte? Mi spiace molto, lo stimo”. Passato qualche giorno il rapper è tornato su X per specificare: “Chi pensa che per me la vittoria di Angelina Mango non sia più che meritata ha capito male il senso del mio tweet, che è contro la pratica del Televoto Sarà proprio lei che riporterà Eurovision in Italia”.

E su La Repubblica approfondisce il sui pensiero: “Volevo spiegare la mia idea di inutilità del televoto, che serve solo per dare alla gente l’illusione di poter partecipare. Anche in passato con Ultimo era successa la stessa cosa. Dei tre soggetti che hanno il potere decisionale, un terzo a testa, due sono enormemente più potenti e vicini tra di loro, la sala stampa e le radio appartengono entrambi a una medesima macro-entità. Penso solo al peso pratico che ha nell’elezione del vincitore. È però evidente che il televoto non è un sistema democratico perché altrimenti ci sarebbe un limite, l’espressione di un voto e non di cinque. Per com’è organizzato ora, sono le carte Sim a votare, non le persone”. Qual è la soluzione? “Io toglierei il Televoto e riporterei la demoscopica, persone di estrazione varia, di età e gusti musicali diversi, mi sembra più professionale”.