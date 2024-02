Gigi D’Alessio dice la sua su Geolier e il secondo posto a Sanremo: “Al ragazzo è toccato lo stesso destino che per il passato ha riguardato Nino D’Angelo e me. Geolier ha vinto la serata delle cover perché la sala stampa quella sera ha votato onestamente, senza una strategia, non immaginando il grande successo del televoto. La maggior parte dei giornalisti ha poi cambiato idea, dando la preferenza nella serata finale ad Angelina Mango. La cosa naturalmente ha avuto il suo peso e così Angelina ha vinto”. Insomma, la spiegazione che dà il cantautore napoletano è insita nel meccanismo di voto della kermesse. D’Alessio ha cantato con Geolier nella serata delle cover, assieme a Gue’ e Luchè portando a casa la vittoria con un madley. E l’autore di Non digli mai aggiunge: “I numeri parlano chiaro. 7 milioni di stream su Spotify, Angelina 4 e mezzo. È stato più lui a fare un piacere al festival che non il contrario. Ma tutto questo non cambia di una virgola il suo percorso”.