Geolier vince la serata cover e il pubblico dell’Ariston fischia. Al termine della quarta, e lunga, serata del Festival di Sanremo 2024 dedicata alle cover, il pubblico presente all’Ariston non ha gradito il risultato della classifica. Il trionfo del rapper napoletano Geolier ha provocato i fischi dei presenti in sala. In molti, infatti, si aspettavano la vittoria di Angelina Mango che, per l’occasione, aveva deciso di portare il brano del padre, La Rondine. Ad intervenire ci ha pensato Amadeus che, con tutta la ragionevolezza del caso, ha ribadito che il voto fosse una somma dei voti della stampa, delle radio e del televoto.

Il voto da casa, su tutti, ha parlato. Salito sul palco assieme a Guè, Gigi D’Alessio e Luchè, il presidente della Liguria Giovanni Toti, ha consegnato il primo premio al cantante partenopeo, congratulandosi con lui per il successo che sta ottenendo in questi giorni sanremesi.

Alle spalle del rapper napoletano, che ha eseguito un medley con Gue, Luchè e Gigi D’Alessio, secondo posto per Angelina Mango, terza Annalisa, quarto Ghali, quinto posto per Alfa.