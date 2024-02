Kate è stata accudita amorevolmente da due infermiere di origine filippina. Questi sono gli ultimi dettagli sul ricovero dalla principessa del Galles resi pubblici direttamente dal marito. Il principe William, mercoledì, è tornato alle attività istituzionali e questo lo ha rimesso in contatto con le ansie e le preoccupazioni che i suoi sudditi e tutto il mondo, hanno maturato dal 16 gennaio, quando Kate ha comunicato il suo ricovero alla London Clinic per un intervento di chirurgia addominale sul quale non si hanno ulteriori dettagli.

Mercoledì, indossando la divisa ufficiale della RAF (Royal Air Force) l’erede al trono ha insignito i cittadini meritevoli di onorificenze reali, agendo anche per conto del padre, re Carlo III, costretto a vita privata per affrontare il cancro che gli è stato diagnosticato neanche una settimana fa. La prima a dare pubblica comunicazione delle confidenze di William è stata Patricia Spruce, dipendente dell’NHS, il servizio sanitario inglese, che sul suo profilo LinkedIn ha riportato alcuni commenti sulla giornata a corte, poi ripresi dai quotidiani.

“Che castello mozzafiato” il riferimento a Windsor, dove ha stretto la mano all’erede al trono aggiungendo: “Sono stati tutti molto gentili, un’esperienza meravigliosa”. Poi il post vira su questioni più personali della famiglia reale citando le parole che il principe del Galles ha condiviso per rispondere alle preoccupazioni manifestate dalla sua ospite, non dissimili da quelle di tutti coloro che si sono approcciati a William da quando è tornato sulla scena pubblica.“Il principe William – ha scritto sul social – ha detto che Katherine aveva due infermiere filippine al suo fianco che si sono prese cura di lei e che sono state meravigliose e gentili”.

Questo rappresenta il primo vero dettaglio circa la lunga degenza di 14 giorni di Kate alla London Clinic, dalla quale è uscita, lontano dai riflettori, il 29 gennaio scorso. Anche il comunicato ufficiale di Kensington Palace, seppur parco di dettagli sulle condizioni della principessa, ha sottolineato la gentilezza del personale ospedaliero, riportando ampi virgolettati della coppia reale prodiga di ringraziamenti.

E lo stesso fa William in ogni occasione pubblica durante la quale gli viene chiesto delle condizioni del padre e della moglie.“Apprezziamo tantissimo – va ripentendo – tutti i messaggi di vicinanza che stiamo ricevendo”. Questo, al momento è ciò di cui ci si dovrà accontentare perché il palazzo ha chiarito che nessun altro dettaglio verrà diffuso durante il recupero che Kate sta affrontando, circondata dalla sua famiglia, all’Adelaide Cottage di Windsor.

Per quanto riguarda le condizioni di Carlo III, la sua miglior portavoce resta la moglie Camilla, che dopo averlo accompagnato nella residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk, ha ripreso tutti i suoi impegni, stringendo mani, tagliando nastri e snocciolando aggiornamenti incoraggianti sulla terapia contro il cancro che sta affrontando il re, a casa da solo….