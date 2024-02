Sono immagini forti quelle che Carolyn Smith posta sui social in occasione del World Cancer Day. La giurata di Ballando con le stelle da quando ha ricevuto la diagnosi di cancro al seno anni fa ha sempre condiviso le tappe della sua battaglia con i follower. E continua a farlo ribadendo l’importanza di sostenere la ricerca.

“Io da quasi 9 anni che lotto contro il tumore al seno quasi senza sosta. Chi mi conosce bene NON MOLLO MAI!!!” scrive. “Faccio mio lavoro in modo piu positivo possibile e mi presento in televisione anche quando sto male… THE SHOW MUST GO ON!!!! Da quando sono dentro questo viaggio oncologico, ho cercato ad aiutare piu persone possibile ad affrontare questo viaggio con più serenità e positività. Ho fondato @dance4oncology per i pazienti oncologici (uomini e donne) che diamo lezioni di ballo adeguato per tutti totalmente gratuiti perché abbiamo la certezza che ballo è una terapia […]”. Il carosello mostra diversi momenti della lotta alla malattia, anche quelli più dolorosi. Ma su tutto trionfa sempre il sorriso di Carolyn, che non ha intenzione di mollare il colpo.