La campionessa di sci Sofia Goggia torna sui social dopo l’intervento a tibia e malleolo della gamba destra, fratturati nella caduta in allenamento a Ponte di Legno. In una storia sul suo profilo Instagram, la bergamasca ha pubblicato una foto della ferita che si è procurata lunedì e che ha determinato la chiusura anticipata della sua stagione. Goggia è stata sottoposta a un’operazione nel pomeriggio di lunedì: le è stata applicata una placca con sette viti. Osserverà un periodo di riposo e scarico di circa 40 giorni, per poi cominciare la parte più attiva della fisioterapia.

Nella foto Goggia mostra anche il presidente della Commissione Medica Fisi, Andrea Panzeri, che cura la ferita. La dedica è per lui: “Sempre al mio fianco, Andrea Panzeri“.