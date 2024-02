In molti ne hanno sentito parlare per la prima volta per via del Festival di Sanremo. Non gli appassionati di calcio, che conoscono bene l’azienda delle scarpe da lavoro antiinfortunistiche indossate mercoledì sera da John Travolta sul palco dell’Ariston. Infatti, U-Power è da tempo attiva nelle sponsorizzazione nel pallone. Ancora prima dell’attore di Grease e del suo collega Gerard Butler, come volto delle pubblicità di calzature e abbigliamento è stata scelta Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn da tempo è al centro delle campagne di U-Power. Ma poi ci sono anche il Monza e l’Inter. E, sconfinando in un altro sport, pure il pilota Ferrari Charles Leclerc.

L’ospitata di John Travolta nella seconda puntata del Festival di Sanremo 2024 non ha fatto discutere solo per il ballo del qua qua, ma anche per il giallo sulla pubblicità occulta alle scarpe di cui Travolta è testimonial. Giallo su cui U-Power, brand cui la star presta il volto, fa chiarezza. Tra i testimonial dell’azienda presieduta da Franco Uzzeni, come detto, ci sono anche Diletta Leotta e Charles Leclerc, diventato a maggio scorso brand ambassador per guanti da lavoro e caschi di protezione.

Nel mondo del calcio, però, è noto soprattutto l’U-Power Stadium, ovvero il nome dello stadio Brianteo, casa del Monza che da due anni milita in Serie A. L’azienda, per la quarta stagione consecutiva ha rinnovato la collaborazione con il club dell’amministratore delegato Adriano Galliani. In particolare, è “naming sponsor” del Monza. Ma da questa stagione U-Power compare anche sul retro delle maglie dell’Inter, capolista in Serie A: è diventata Official Back Jersey Partner dei nerazzurri. Una partnership quadriennale, dal 2023 al 2027; secondo la stampa sportiva, l’accordo tra l’Inter e U-Power ha un valore di circa 5 milioni di euro a stagione. In precedenza, la stessa azienda era secondo sponsor di maglia dell’Atalanta nella stagione 2018-2019.