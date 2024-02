“Un altro infortunio che interrompe la mia rincorsa ad una nuova Coppa del mondo di discesa. Ma anche stavolta saprò rialzarmi“. C’è tutto, dalla delusione alla determinazione, nelle parole di Sofia Goggia. La campionessa dello sci azzurro non ha intenzione di mollare, nemmeno dopo la grave caduta in allenamento, l’ennesima di una carriera tormentata dagli infortuni. Ha riportata la frattura della tibia e del malleolo tibiale della gamba destra. L’operazione è stata eseguita nel pomeriggio con successo: alla Goggia è stata applicata una placca con sette viti. Osserverà un periodo di riposo e scarico di circa 40 giorni, per poi cominciare la parte più attiva della fisioterapia, che avrà comunque inizio sin dai prossimi giorni.

Un’operazione che fa sfumare un altro possibile trionfo nella Coppa del mondo di discesa libera, che la bergamasca ha già conquistato 4 volte in carriera. Goggia si stava allenando per lo slalom gigante sulla pista Casola di Ponte di Legno: ha inforcato con la gamba destra in una porta che girava verso destra. Portata in ospedale in eliambulanza, è stata subito sottoposta a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura. L’operazione è stata eseguita nella Clinica La Madonnina di Milano dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica Fisi, in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell’UO di Traumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio.

L’intervento è perfettamente riuscito, ma comunque per Goggia la stagione finisce qui. Una tegola per lo sci italiano, uno shock per tutto il circo bianco. Ora per la campionessa azzurra il primo passo è recuperare in vista della Coppa del Mondo 2024/25, per preparare poi a dovere quello che a questo punto resta il grande obiettivo della sua già incredibile carriera: le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Con il sogno di replicare l’oro olimpico di Pyeongchang 2018. “Dispiace sempre quando si fa male un atleta – ha affermato il presidente Fisi, Flavio Roda -. Sofia, in particolare era in un momento molto positivo: forte nella velocità e migliorata anche in gigante. È un vero peccato, questo infortunio. Speriamo si risolva nel miglior modo possibile“.