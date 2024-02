Dopo il saluto di Barbara D’Urso, anche Pier Silvio Berlusconi ha ricordato Carlotta Dessì: “L’ultima volta che ho salutato Carlotta sono rimasto immediatamente colpito dal suo fantastico sorriso. Mi ha scaldato il cuore e con poche parole mi ha trasmesso il suo grande coraggio e un senso di appartenenza esemplare alla nostra famiglia di Mediaset – ha continuato – Aveva fatto di tutto per partecipare al nostro brindisi natalizio, nonostante le sue delicatissime condizioni di salute. Sono rimasto folgorato dalla sua forza e dal suo coraggio”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi.

E ancora: “In questo momento di grande dolore, stringo in un forte abbraccio i suoi genitori, il suo compagno e tutti i suoi colleghi. Carlotta attraverso lo spirito con cui ha affrontato il dolore mi ha dato, ci ha dato, un grande insegnamento – ha proseguito – Sarà per sempre nei nostri ricordi. Dolce Carlotta, ti mando un abbraccio infinito con tutto il mio cuore”, ha concluso l’Amministratore Delegato di Mediaset. La giornalista (quasi) 35enne è deceduta a causa di un tumore. Dessì ha lavorato in programmi come Pomeriggio 5 e Fuori dal Coro, trasmissione condotta da Mario Giordano, in cui è avvenuta la sua ultima comparsa televisiva, lo scorso dicembre.