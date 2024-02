“Champions? Mi aspettavo di vincerla. Se è andata in finale l’Inter a 20 punti da noi, perché non potevamo giocarcela noi“. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso di una conferenza stampa convocata per rispondere alle critiche sulla gestione del club. Per De Laurentiis vincere lo Scudetto è stato “importantissimo, ma pure la Champions in finale mi dava già la partecipazione al mondiale per club della Fifa che vale almeno 100 milioni di investimenti ulteriori”. Così il presidente del Napoli ha ripercorso le scelte compiute negli ultimi mesi.