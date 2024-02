La Sampdoria è senza presidente. Un nuovo terremoto scuote la società blucerchiata: Marco Lanna si è dimesso, in anticipo rispetto alla data prevista di aprile, ovvero dopo l’approvazione del bilancio. L’ex calciatore aveva gestito il delicato passaggio dalla vecchia alla futura nuova proprietà, di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. La Sampdoria comunica in una nota “di aver appreso l’intenzione del presidente Marco Lanna di dimettersi dal suo incarico e contestualmente dal suo ruolo di consigliere di amministrazione“.

Lo sgarbo – Lo strappo, scrive la Gazzetta, si è consumato definitivamente quando Lanna non è stata invitato alla prima del docufilm “La bella stagione”, sulla Samp dello scudetto. Erano presenti la squadra, l’allenatore Andrea Pirlo e l’azionista di riferimento Manfredi, destinato a diventare il nuovo presidente. Ma Lanna era assente. Eppure la sua presenza ai vertici della società doriana è stata fondamentale per placare e rassicurare i tifosi durante i mesi più difficili, prima che i nuovi azionisti intervenissero per evitare il fallimento. Lanna è un simbolo: proprio nella trionfale stagione 1990–91, quella del tricolore, era l’unico calciatore genovese in rosa.

E ora? – La situazione oggi è comunque ancora delicata, soprattutto per via dei risultati sul campo della Sampdoria. Manfredi punta ai playoff, che ha stabilito come obiettivo minimo della stagione. La rosa, se fosse al completo, sarebbe all’altezza. Per ora però non è mai accaduto, con Pirlo spesso costretto a fare di necessità virtù. La sensazione è che all’interno del club molte cose siano ancora in via di definizione. Normale che sia così, in una fase di transizione. Ma l’addio di Lanna rappresenta comunque uno scossone e uno choc per i tifosi. L’ex calciatore doriano, proprio al termine dell’ultimo match allo stadio Ferraris, era passato sotto la gradinata Sud a tributare un saluto ai tifosi, che avevano ricambiato con il consueto calore. Probabilmente un segnale che aveva già maturato la decisione di dimettersi. Ora i passaggi formali prevedono l’approvazione del bilancio, la redistribuzione delle cariche e la nomina del nuovo Cda, con Manfredi che assumerà la carica di presidente. Lanna però sarebbe potuto rimanere, con un ruolo diverso. Adesso invece la nuova Samp dovrà cavarsela senza di lui.

Il comunicato – “Lanna, persona dai grandi valori e portatore primo del nostro senso di appartenenza – si legge nel comunicato del club – ha assunto la presidenza della Sampdoria in una della fasi più difficili della storia blucerchiata, riuscendo a garantire serietà ed equilibrio nonché preservando con rispetto il blasone e la tradizione di questo club”. “La sua decisione era già da tempo al vaglio e nella programmazione della ristrutturazione aziendale non mancheranno certamente le opportunità per riavvicinarsi e costruire un nuovo percorso comune nel contesto di un rapporto che non si esaurisce certo oggi”, prosegue la nota, “a Marco va il più sentito dei ringraziamenti da parte della società e di tutti i tifosi sampdoriani”.