Cinico dentro il campo, maniacale fuori. Le qualità di Lautaro Martinez all’interno del rettangolo di gioco non hanno bisogno di essere ricordate (26 gol e 6 assist in tutte le competizioni quest’anno), mentre quelle in casa vengono riprese con il cellulare dalla moglie Agustina Gandolfo e postate sui social. E così, dopo aver urlato e cantato durante i festeggiamenti per il ventesimo scudetto dell’Inter, lo abbiamo visto sistemare qualsiasi cosa fuori posto nel suo appartamento.

La obsesión por el orden, by Lautaro Martínez. Ah, y con el buzo de campeón de Serie A. Cada cosa en su lugar. ???????????? pic.twitter.com/hDNZt5NVsU — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 29, 2024

In alcune storie pubblicate su Instagram da Agustina, il centravanti dell’Inter, con ancora indosso la maglia celebrativa per lo scudetto, è stato pizzicato inconsapevolmente mentre metteva a posto vari oggetti di casa sua. Prima un telecomando accanto al televisore, sistemato al millimetro da sinistra verso destra nella posizione da lui ritenuta corretta. Poi ancora un altro oggetto, simile a joystick per console da gioco e, infine una porta che doveva essere chiusa secondo i suoi schemi. Lautaro Martinez si è accorto troppo tardi che la moglie lo stava riprendendo e quando lo ha notato, lei gli ha rivolto una battuta simpatica volta a sottolineare la sua eccessiva precisione nel sistemare gli oggetti.