Due persone sono state uccise a Istanbul mentre cercavano di sferrare un attacco terroristico al tribunale di Istanbul, in Turchia. Nello scontro di fronte al Palazzo di Giustizia di Caglayan, ha raccontato il ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya citato da Hurriyet, sono rimaste ferite 6 persone, tra cui 3 agenti. L’ingresso e le uscite del tribunale sono stati chiusi, un gran numero di squadre di polizia e ambulanze sono state inviate sul posto. “È stato accertato che i traditori E.Y. e P.B. che sono stati neutralizzati erano membri dell’organizzazione terroristica Dhkp“, ha detto il ministro riferendosi al Fronte Rivoluzionario di Liberazione del Popolo di estrazione marxista-leninista.

L’attacco è avvenuto nel giorno in cui la Turchia commemorava il primo anniversario del terremoto che nel sud del Paese ha ucciso migliaia di persone. Il Dhkp è stato per lungo tempo inattivo negli ultimi anni. Non è però la prima volta che il gruppo prende di mira la magistratura: nel marzo 2015 il gruppo ha preso in ostaggio un pubblico ministero dello stesso tribunale chiedendo dettagli sull’uccisione di un adolescente da parte della polizia durante le proteste antigovernative dell’anno precedente. Il gruppo ha anche rivendicato la responsabilità di un attentato suicida nel febbraio 2013 contro l’ambasciata americana ad Ankara in cui una guardia di sicurezza turca è stata uccisa e altre quattro persone sono rimaste ferite.

Negli ultimi mesi la Turchia ha vissuto un ritorno del terrorismo interno di diversa matrice. Il 1 febbraio sette persone sono state prese in ostaggio da due assalitori nella fabbrica di Procter&Gamble (P&G) nella zona industriale di Gebze, nella provincia turca di Kocaeli. Le due persone che sono entrate nella sede della società americana che opera nel settore dell’igiene personale avevano spiegato di portare avanti la loro protesta contro l’invasione della Striscia di Gaza da parte di Israele. A ottobre, invece, un kamikaze si è fatto esplodere vicino al Parlamento di Ankara, mentre un altro attentatore era stato ucciso.