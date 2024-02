“Scene imbarazzanti” e “sembra una recita scolastica”. Se per l’inizio della quarta stagione di Mare Fuori il pubblico era in defibrillazione da mesi, le prime sei (di dodici) puntate sembrano aver lasciato l’amaro in bocca a buona parte di telespettatori. “L’attesa aumenta il desiderio”, si sente spesso dire anche se, quando le aspettative si gonfiano esponenzialmente, il rischio è quello di deluderle. Questo sembra essere proprio il caso di Mare Fuori che, almeno fino a questa prima parte di stagione, avrebbe scontentato i fan della serie.

Uno dei social dove viene più facile comunicare con gli altri utenti è sicuramente TikTok. Nella piattaforma, infatti, stanno spopolando decine di video di utenti che si dicono insoddisfatti, amareggiati e persino “imbarazzati” per la recitazione di alcuni personaggi. Il rischio spoiler è però dietro l’angolo. E’ diventato virale il contenuto postato da un creator in cui ironizza su una scena che vede protagonista Giulia (nonché Clara durante il Festival di Sanremo 2024) mentre tira calci e pugni ad un Piaggio Ape color rosso.

Critiche e meme a parte, rimane comunque un’abbondante fetta di pubblico che è rimasto molto colpito dalla nuova stagione: “L’ho visto tutto in una notte“, ha scritto un fan. Per l’uscita delle nuove (sei) puntate bisognerà attendere fino a San Valentino, il 14 febbraio. Riuscirà Mare Fuori a soddisfare le aspettative del pubblico? Non ci resta che attendere per capirlo.