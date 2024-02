FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 29/1 al 4/2/2024

***

FdI 28,7 (+0,2)%

PD 19,6 (+0,4)%

M5S 16,6 (-0,1)%

Lega 8,4 (-0,3)%

FI 7,3 (- 0,7)%

Azione 3,7 (-0,3)%

AVS 3,8 (+0,2)%

IV 3 (-0,2)%

+Eu 2,2 (-0,2)%

Altri 6,7%

Scrivevo la scorsa settimana dell’ambizione di Forza Italia di superare la Lega ed ecco arrivare dai sondaggi una piccola doccia fredda per il partito guidato da Antonio Tajani. In sette giorni FI arretra di quasi un punto percentuale assestandosi poco sopra il 7%, questo nonostante il generoso 9,3 che gli assegna Tecnè.

La Lega per ora mantiene il suo vantaggio anche se le cose non vanno bene neppure in casa sua (8,4 % questa settimana, in calo).

Ma non è solo Forza Italia ad apparire in difficoltà: tutto il settore centrista, europeista, garantista, riformista, autodefinitosi anche moderato, sembra in sofferenza. Calano infatti ItaliaViva, +Europa e anche Azione che stavolta viene scavalcato da Alleanza Verdi e Sinistra, quest’ultima in uno dei suoi rari momenti di trend in salita.

Tra i partiti maggiori bene FdI (+0,2) e soprattutto il Pd (+0,4) che torna a sfiorare il 20%.

Fonte: Swg, Noto, Ixé, Eumetra, Demopolis, Tecnè