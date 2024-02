“Credo che dopo il pronunciamento dell’Antitrust, la decisione del sottosegretario Sgarbi di dimettersi sia corretta. Io aspetto di incontrarlo a Roma per accogliere quelle dimissioni“. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del bilaterale a Tokyo col primo ministro giapponese Fumio Kishida. “Sgarbi ha chiesto che tutti gli altri ministri e i sottosegretari si sottopongano allo stesso trattamento di verifica? Quando ci verrà chiesto – ha risposto Meloni – come abbiamo fatto con Sgarbi…Però adesso se posso dire una cosa io ho atteso ad avere degli elementi oggettivi, per cui mi auguro che Sgarbi, che ha potuto contare su un governo che attendeva degli elementi oggettivi, oggi non si aspetti che quello stesso governo decida per altri con elementi che non sono oggettivi, perché sarebbe obiettivamente un po’ eccessivo”. “Ho detto quello che penso, dopo il pronunciamento dell’Antitrust mi pare che Sgarbi si sia reso conto che la scelta corretta era quella delle dimissioni e quindi accolgo le dimissioni”, ha concluso la premier.