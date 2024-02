Elisabetta Canalis è in perfetta armonia con sé stessa. Il sentimento lo si evince dalle ultime storie Instagram pubblicate dall’ex velina. Sul web, spesso e volentieri, sono presenti commenti sotto i post (specialmente di vip) che hanno come unico obiettivo quello di bersagliare il ‘malcapitato’ di turno. Tra offese ed insulti, ciò che può ferire molte persone sono i giudizi più o meno negativi sull’aspetto fisico. Ognuno vi reagisce a modo proprio e così Elisabetta Canalis ha fatto sapere ai suoi follower che “quando mi scrivete che sono troppo magra, io vi credo e, in preda alla felicità, vado a festeggiare!“, come ha scritto a corredo di una foto che la immortala in compagnia della figlia Skyler Eva, mentre si gusta dei pancake.

“Spero che questo posto chiuda, non per augurare qualcosa di brutto ai proprietari, anzi, vorrei che facessero i miliardi e aprissero un palazzo intero ma… nella East Coast e lontanissimo da me”, ha poi aggiunto Canalis ironizzando sulle prelibatezze che stava gustando. Infine, l’ex velina di Striscia la Notizia, ha postato una foto che le ha scattato Skyler: “Mia figlia mi fa solo foto mentre mangio”, si legge.