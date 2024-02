Decimo tapiro d’oro per Ilary Blasi. La conduttrice è stata raggiunta da Valerio Staffelli che le ha consegnato l’ambito ‘trofeo’. Il motivo? Le recenti dichiarazioni di Cristiano Iovino, secondo cui tra lui e Blasi non ci sarebbe stato solo un caffè, come sostenuto nella docuserie Netflix Unica, ma una “frequentazione intima”. “Ti sembro attapirata?” ha replicato sorridente Ilary all’inviato di Striscia la notizia, salvo poi spiegargli: “Io mi prendo il Tapiro però sai che c’è una causa, un processo, non posso dire nulla“.

Mantenendo la bocca serrata per non farsi sfuggire niente, Ilary Blasi ha continuato a camminare verso l’uscita dell’aeroporto di Linate mentre Staffelli la incalzava: “Francesco leggerà il suo libro?”, riferendosi a Che stupida, fresco fresco di pubblicazione. “Mi piace ‘sta intervista, la stai a fa’ da solo. E’ un attimo da Staffelli a Marzullo” ha osservato lei prima di salire in macchina divertita.