Anche questa bella fiaba d’amore fra la ‘principessa’ e il produttore è finita. Come tante altre storie, principesche e non. Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, e Dimitri Rassan, figlio dell’attrice Carole Bouquet e di Jean-Pierre Rassam, si sono lasciati. Anzi, è stata lei a lasciare lui. A lanciare la notizia della fine del loro matrimonio è il magazine francesce Voici, che rivela: “La coppia era in crisi da tempo”. Una crisi profonda, che giorno dopo giorno ha portato una relazione di sette anni, di cui quattro da marito e moglie, a chiudersi. A prendere la decisione, secondo fonti vicine alla coppia, è stata proprio l’affascinante e colta Charlotte, che avrebbe deciso di mettere la parola “stop”. Stufa delle continue assenze del marito troppo concentrato sulla sua carriera di produttore cinematografico, Charlotte lo rimproverava di non essere abbastanza presente nella vita famigliare. Per lei, 37 anni e con due figli, la situazione si faceva sempre più pesante. Dimitri, 42 anni, uno dei più grandi produttori francesi, ‘passa tutto il suo tempo lavorando’, svela un insider a Voici riferendosi alle mancanze che avrebbero causato discussioni sempre più accese in famiglia. Culminate in un litigio che sul finire dell’anno scorso ha decretato la volontà di voltare pagina da parte di Charlotte.

Una decisione che sorprende. Perché la loro storia d’amore sembrava perfetta. Come è nata e proseguita? Non è stato un colpo di fulmine ma un rapporto che si svela all’improvviso. I due si conoscono da sempre per l’amicizia che condividono le rispettive madri, ma un giorno accade qualcosa di diverso: si guardano per la prima volta con occhi diversi e si innamorano. E’ il 2016. La nipote di Grace Kelly e il figlio di Carole Bouquet sono entrambi reduci da due amori naufragati, Charlotte con l’attore comico Gad Elmaleh e Dimitri con la modella russa Masha Novoselova.

Durante la 70esima edizione del Festival di Cannes appaiono sul red carpet complici e innamorati più che mai. Si sposano a giugno del 2019, prima a Monaco e poi a Saint-Rémy-de-Provence, e formano la loro famiglia allargata. Composta da Balthazar, il loro figlio nato nel 2018, poi da Raphaël, 10 anni, frutto della relazione precedente di Charlotte con Elmaleh, e da Darya, 12 anni, frutto della relazione precedente di Dimitri con Novoselova. “Sono molto fortunato ad avere una moglie meravigliosa e dei figli altrettanto meravigliosi” dichiara Dimitri Rassam. Ma la sua assenza alle celebrazioni di Monaco lo scorso 19 novembre crea sospetti e apre a interrogativi: perché saltare la festa del Principato che è l’evento più importante per i monegaschi? Troppo impegnato nel lavoro? Rassam, ricordiamolo, ha recentemente prodotto la saga “I tre moschettieri”, con Vincent Cassel, Pio Marmaï, François Civil ed Eva Green. Anche Charlotte, del resto, ha una vita piena di impegni. E sono frutto di una vita passata in grande parte anche sui libri.

Orfana di padre (l’imprenditore Stefano Casiraghi) a soli quattro anni, lascia Monaco per stabilirsi in Provenza per decisione della madre Carolina che voleva evitare un’eccessiva esposizione mediatica. Dopo il liceo conseguito con ottimi voti, frequenta la Sorbona di Parigi e si laurea in filosofia. Affianca lo studio all’equitazione, sport in cui ottiene grandi risultati anche a livello competitivo. Nel frattempo comincia a maturare la passione per il mondo editoriale. Così, si costruisce nel tempo il suo percorso. Oggi conduce incontri sulla filosofia e letterari, collabora con diverse testate giornalistiche internazionali e scrive libri. Oltre a gestire gli impegni istituzionali (non ha il titolo di principessa ma è nella linea di successione al trono). Anche lei, come il marito, ha molto da fare. Appassionata di moda è dal 2021 ambasciatrice e portatrice dei valori della maison Chanel. Una tradizione inaugurata della nonna, Grace Kelly, icona di grazia ed eleganza. Di voci sulla fine del rapporto fra Charlotte e Dimitri ce ne sono già state in passato: ogni volta smentite dalla comparsa sul jet set dell’affascinante coppia unita più che mai. Questa volta, però, la situazione sembra diversa.