Che Damiano David e Dove Cameron fossero ormai una coppia era chiaro a tutti. Adesso, però, è arrivato il primo red carpet insieme: l’occasione è stata il gala pre-Grammy, al quale hanno presenziato posando per i fotografi con tanto di bacio. Il loro modo, insomma, per ufficializzare a tutti la relazione. Il legame tra i due è venuto a galla già lo scorso settembre. Nelle settimane e mesi successivi sono stati paparazzati insieme a più riprese in atteggiamenti complici ed effusioni che sapevano già di conferma. Poi l’avvistamento a Sydney, mano nella mano alla luce del sole. Ora l’evento patinato per fare il debutto come coppia nello star system. Il profilo internazionale del leader dei Maneskin ormai è a 360°: se prima riguardava solo la carriera, adesso è anche un affare di cuore.

????| Dove Cameron junto a Damiano David en el evento “the Pre-GRAMMY Gala.” pic.twitter.com/XQXq9RiaNp — Dove Cameron Latam (@DoveliesLatam) February 4, 2024