Erano già diverse settimane, anzi mesi, che si parlava della nuova fiamma di Damiano David, il frontman dei Maneskin. Adesso è arrivata la conferma. Come riportato da Webboh, già a metà ottobre il cantante era stato avvistato a Los Angeles insieme ad una ragazza molto famosa. Sui social ancora gira il video di quella notte in discoteca, presagio di un flirt che da indiscrezione si è trasformato in conferma. A provarlo è Chi Magazine, con foto e video. Quest’ultimo è stato pubblicato proprio nella mattinata di oggi 29 novembre. “Damiano David e Dove Cameron sono ufficialmente una coppia, a Sydney non si nascondono più“, si legge a corredo del filmato. Prima in spiaggia, dove il cantante infreddolito si è mostrato ben coperto da giacca, cappello e cappuccio. Poi in strada, abbracciati, coccolandosi e fumando. “La sigaretta a terra…“, fa notare più di qualcuno, in riferimento al gesto incivile compiuto dal cantante, che ha gettato il mozzicone per terra (ancora acceso). Al momento non è noto da quanto i due stiano insieme, ma sicuramente è una cosa nata da non molto tempo. Definitivamente dimenticata, dunque, Giorgia Soleri. Ma chi è la nuova fidanzata di Damiano?

Dove Olivia Cameron, nata Chloe Celeste Hosterman, è un’attrice e cantante americana di Bainbridge Island (Stato di Washington) il 15 gennaio 1996. Come riportato da People, la star Disney ha perso il papà nel 2011, quando lei aveva solo 15 anni. A seguito della morte, ha cambiato il suo nome legale in Dove, che era il soprannome con cui la chiamava l’amato papà. In passato è stata fidanzata con l’attore e cantante Ryan McCartan, poi con l’attore Thomas Doherty. Nota ai più per aver recitato in Liv e Maddie, serie televisiva trasmessa in esclusiva su Disney Channel. Al cinema ha all’attivo tre film, mentre in tv ha recitato in diverse serie, tra cui: The Mentalist, Agents of S.H.I.E.D. e La pazza storia del mondo II. Lavora anche come doppiatrice e in programmi tv, oltre ad aver recitato in alcuni musical per teatro. Lo scorso anno è diventata nota tra i giovanissimi per il grande successo ottenuto con la canzone Boyfriend, popolare su TikTok. Per intenderci: il brano attualmente conta su Spotify 555.414.538 streams. 12.6 milioni, invece, gli ascoltatori mensili per la cantante, sulla nota piattaforma musicale. Quanto ai social: su TikTok ha quasi 13 milioni di follower e 166.7 milioni di ‘mi piace’, mentre su Instagram è seguita da 47.9 milioni di persone. Neanche 800, invece, le persone che lei segue. Tra queste c’è, ovviamente, Damiano David.