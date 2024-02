Si era parlato di un boom di prenotazioni, con stanze impossibili da trovare. E invece? Non è assolutamente così. Siamo all’Hotellerie de Mascognaz, in provincia di Aosta. Qui, solo una settimana fa, Chiara Ferragni ha alloggiato con un gruppo di amici, regalandosi una meravigliosa vacanza tra i monti innevati. Uno chalet delizioso, con tutti i comfort che si potrebbero desiderare. L’imprenditrice digitale, dunque, aveva pubblicato alcuni scatti dalla struttura, rallegrandosi per i bei giorni trascorsi. Allora l’albergo aveva ripubblicato il post ma, a causa degli insulti ricevuti, dovette cancellarlo. Poi, però, l’ufficio stampa della struttura aveva precisato: “Non siamo stati noi a rilanciare il post di Chiara, non ci vantiamo dei nostri clienti, non è nel nostro storytelling […] Non abbiamo fatto post sulla Ferragni, non abbiamo condiviso il suo post”. Infine, al sito del Gambero Rosso, aveva anche rivelato di aver avuto un aumento esponenziale di follower e soprattutto di prenotazioni: “Un boom”, avevano assicurato. Sembra strano, però, dal momento che basta collegarsi sul sito dell’hotel per scoprire che, solo per fare un esempio, già per Domenica 4 febbraio è possibile prenotare una camera per 2 adulti, con colazione inclusa. Lo sesso vale per la Junior Suite. Insomma, pare che ci sia un po’ di confusione. Dove sarà la verità?

Intanto l’influencer continua a pubblicare foto e video sul profilo Instagram dov’è seguita da 29.3 milioni di follower. Inizialmente, da quando cominciò il “Pandoro Gate”, Ferragni scelse di non commentare la vicenda. Poi, invece, pubblicò il famigerato video in cui, in lacrime, parlava di un “errore di comunicazione” (attualmente quel filmato conta quasi 51 milioni di visualizzazioni). Successivamente, il silenzio. Fino a quando pare che l’imprenditrice abbia ingaggiato una società di esperti in “crisi d’immagine”. Insieme a loro potrebbe aver definito una nuova strategia comunicativa e di presenza sui social. Quasi zero eventi (addio alle varie fashion week), poca promozione per i prodotti (anche se qualcosa c’è e con l’hashtag #ADV in bella vista) e tanta, tanta famiglia. Anzi, tanti bambini. Sì perché Ferragni ha sempre intrattenuto i follower facendoli entrare anche nella propria vita privata: i dolcissimi figli – Leone e Vittoria – sono sempre stati tra i protagonisti delle sue stories e dei suoi post. Ma ultimamente di più. Praticamente assente, invece, il marito Fedez. Il rapper milanese, infatti, non compare negli ultimi post che Ferragni ha pubblicato su Instagram. Discorso diverso, invece, per le sorelle dell’influencer e per la mamma, Marina Di Guardo. Una scelta ben ponderata, pura casualità o c’è qualcosa dietro di ancora sconosciuto ai più?