Jovanotti come Marlena dei Maneskin torna a casa. Finalmente l’artista può fare ritorno a Cortona, in provincia di Arezzo, dopo l’intervento delle scorse settimane teso a sistemare la situazione creatasi in seguito all’incidente avvenuto in estate. Come noto, infatti, Lorenzo era caduto dalla bicicletta in Repubblica Dominicana fratturandosi il femore e la clavicola. Lì era stato sottoposto a una prima operazione, ma nonostante mesi di fisioterapia se ne è resa necessaria una seconda per ricostruire il femore che non era allineato correttamente.

“È stato un intervento lungo e impegnativo arrivato dopo 6 mesi dall’incidente e dal primo intervento che non aveva risolto la faccenda” spiega Jovanotti, che ringrazia i medici che lo hanno seguito: “È andato bene, il prof Grappiolo con il suo team mi ha riaggiustato e rimesso tutto in linea. Adesso ho ancora la colla fresca e ci vorrà tempo e fisioterapia per consolidare tutto e ritornare a ballare ecc. Sono contento e sto bene al pensiero che ogni giorno sarà un giorno verso la fioritura. All’Humanitas di Milano sono stato accudito con grande attenzione e cura da parte di tutti, dai dottori alle infermiere fantastiche ai fisioterapisti del reparto ortopedico”.

Un pensiero anche per Francesca Valiani, sua consorte, e per i fan: “Avere con me la @fravaliani ha reso tutto pieno di amore. Non ero abituato ad essere io quello bisognoso di cure, questo viaggio mi fa imparare molte cose. Questo messaggio è per ringraziarvi dell’affetto e dell’energia e per dirvi che non so quanto tempo ci vorrà prima di ritrovarci insieme in mezzo alla musica, ma ci ritroveremo e sarà pazzesco. Grazie e avanti tutta!”.