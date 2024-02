Ezequiel Lavezzi, ex calciatore di Napoli e Paris Saint Germain, è di nuovo ricoverato. Dallo scorso dicembre tifosi e parenti sono preoccupati per le sorti del ‘Pocho’, a causa di alcuni problemi di salute (e forse anche finanziari) che l’hanno portato al centro delle notizie di giornali e siti web. Le difficoltà per l’argentino hanno avuto inizio a dicembre 2023. Prima il ricovero a causa di una rissa, poi il rientro in Argentina per stare vicino alla famiglia nella fase di recupero post operatoria. Infine l’isolamento, l’ipotesi di problemi di tossicodipendenza, la truffa finanziaria subita e le compagnie pericolose. Ma ora il suo avvocato ha deciso di parlare e fare chiarezza sulla situazione del campione: “Non è un problema di droga o alcol, ma una patologia psichiatrica che può portare a farsi del male da soli. E che è scatenata da fattori diversi”, ha spiegato ai media sudamericani.

L’ex calciatore azzurro è ricoverato ormai da diverse settimane a Buenos Aires, e come riportato dai media argentini è stato lui stesso a chiedere ai familiari di essere aiutato. “Devo farlo per mio figlio” sembra abbia detto al fratello Diego prima di lasciare casa. È proprio il fratello a essersi occupato di lui negli ultimi mesi, quando a dicembre il calciatore, già in seria difficoltà, aveva deciso – forse su suggerimento dei parenti più stretti – di ritirarsi nella casa di famiglia in Argentina e affidare a loro anche la gestione dei social e delle comunicazioni con l’esterno, approfittando dell’isolamento anche per chiudere rapporti recenti e considerati poco positivi dai parenti.