Ezequiel Lavezzi è stato dimesso dall’ospedale, dove era stato ricoverato a causa di una rissa ed è rientrato in Argentina. L’ex attaccante del Napoli e della nazionale argentina ha lasciato l’Ospedale di Punta del Este, in Uruguay, dov’era stato ricoverato per una frattura della clavicola e per alcune lesioni riportate in seguito a rovinosa caduta avvenuta al termine di una lite violenta durante una festa. Diego Lavezzi, fratello del “Pocho”, come riporta Fanpage, sarà ascoltato dagli inquirenti, che hanno avviato un’indagine per chiarire cosa sia realmente accaduto.

Stando a quanto riferito dai media argentini, l’episodio era avvenuto nella stessa abitazione di Lavezzi, nell’elegante località di José Ignacio – uno dei luoghi più esclusivi della costa di Punta del Este – durante un party in casa. Inizialmente si era parlato anche di una coltellata, versione tuttavia smentita dai familiari, che hanno confermato invece l’intervento della Polizia. Ancora non è stato chiarito se il diverbio sia avvenuto con un membro della famiglia di Lavezzi o con un invitato.

Dietro consenso della famiglia, riferisce ancora Fanpage, l’ex calciatore è stato trasferito a Rosario per proseguire il percorso fisioterapico accanto alla madre e al figlio. Durante il viaggio di ritorno Lavezzi ha avuto un leggero malore e, su suggerimento dei medici, è stato sedato per affrontare il trasferimento in aereo, ma ora dovrebbe essere fuori pericolo. Quanto successo a Punta del Este sembra però sia solo la minima parte di ciò che sta vivendo l’ex giocatore in questo periodo. Sembra infatti che il “Pocho” abbia di recente subito anche un rovescio finanziario a causa di una truffa milionaria.