“Ciao, volevo spiegarvelo a voce. Le date di agosto del 13 a Castellaneta Marina e del 29 a San Vito al Tagliamento sono purtroppo annullate. Per un problema di salute dovrò fermarmi per un po’ di tempo. Grazie della comprensione. Faccio questo video perché per me è importante potervi parlare, potervelo dire a voce. (…) È giusto che abbiate la massima trasparenza. Ho un problema di salute ed è giusto che, per stare meglio al più presto, debba fare un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione nei prossimi giorni”: così Francesca Michielin la scorsa estate, quando ha parlato per la prima volta di un problema di salute che ha portato all’annullamento di alcune date del tour. E ospite da Alessandro Cattelan sui RaiDue, la cantautrice e conduttrice di XFactor ha parlato di quanto accaduto: “È una cosa un pò pesante, i miei amici mi hanno detto ‘dopo aver scritto il cuore è un organo, il tuo prossimo disco si chiamerà il rene è un organo'”. A quel punto il conduttore ha chiesto se Michielin viva quindi senza un rene, e lei ha risposto: “Si, si può vivere anche senza. Io ci rido su questa cosa, quando mi dicono frasi come ‘costa un rene’, rispondo ‘no, altrimenti rimango al verde’…”. Michielin è stata ospite di Virginia Raffaele nel suo show Colpo di Luna.