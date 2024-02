Heidi Klum ama rilassarsi sulle spiagge per nudisti, e cerca di portare questa mentalità anche a casa propria. I figli, però, non sono entusiasti. Ospite di Call Her Daddy, la top model 50enne ha parlato con Alex Cooper della sua predilezione per il topless pure quando gira per casa, soprattutto se si tratta di rilassarsi nel proprio giardino. Una consuetudine tale che i suoi figli accorrono ad avvisarla quando sta arrivando qualche loro amico: “Così mi lanciano un top e mi copro prima dell’arrivo degli ospiti” ha spiegato, come riporta In Style.

Cooper ha inoltre chiamato Leni, figlia di Heidi, per verificare la veridicità delle dichiarazioni della modella. La ragazza ha confermato che spesso la madre era nuda a casa e questo creava momenti di imbarazzo quando invitava gli amici o il fidanzato: “Ricordo che invitavo le mie amiche e mi sentivo così imbarazzata e spaventata, perché di solito nelle famiglie dei miei amici non vedo mai le mamme abbronzarsi nude in piscina”. Da parte sua, la top model ha spiegato di preferire il topless non per esibizionismo, bensì per una questione di estetica, dal momento che non le piace il segno dell’abbronzatura.