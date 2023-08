Problemi di salute per Francesca Michielin: annullate due esibizioni del suo tour “L’estate dei cani sciolti”. A renderlo noto la stessa cantante con un videomessaggio sui social. “Ciao, volevo spiegarvelo a voce. Le date di agosto del 13 a Castellaneta Marina e del 29 a San Vito al Tagliamento sono purtroppo annullate. Per un problema di salute dovrò fermarmi per un po’ di tempo. Grazie della comprensione”, ha scritto a corredo della clip. “Faccio questo video perché per me è importante potervi parlare, potervelo dire a voce. (…) É giusto che abbiate la massima trasparenza. Ho un problema di salute ed è giusto che, per stare meglio al più presto, debba fare un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione nei prossimi giorni”. Poi ha rassicurato i fan: “Non allarmatevi, per favore e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova. (…) Mandatemi good vibes (buone vibrazioni, ndr)”. Il concerto dell’8 agosto che si terrà ad Alcamo sarà l’ultimo suo impegno per il mese di agosto. A settembre, poi, Michielin tornerà anche a condurre X Factor.