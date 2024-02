Solo rumors. Niente di ufficiale è uscito dalle bocche sigillate dello staff dei principi del Galles sullo stato di salute di Kate Middleton e questo accresce la preoccupazione circa le sue reali condizioni di salute. Ancora non è dato sapere cosa sia davvero accaduto nella London Clinic dal 16 al 29 gennaio, quando, a sorpresa, la principessa del Galles è stata ricoverata per quello che il comunicato ufficiale ha definito un intervento di chirurgia addominale programmato. Così programmato che gli impegni della coppia di futuri regnanti sono stati tutti improvvisamente cancellati con tanto di scuse e una serie di interrogativi sono rimasti senza risposte.

I sudditi sono rimasti senza foto dell’ingresso nella clinica di Marylebone né di quella che poteva essere una rassicurante immagine dell’uscita di Kate accanto al principe William. Il lungo ricovero ospedaliero ha anche rappresentato il periodo di distanza più prolungato tra Kate ed i tre bambini, George (10 anni), Charlotte (8 anni) e Louis (5 anni), che stando ad alcune ricostruzioni, non sarebbero andati a trovare la mamma perché in quell’ospedale i bambini non possono entrare per ragioni sanitarie legate alla diffusione di germi; mentre secondo altri sarebbe stata una scelta legata alla volontà di proteggerli.

Chi è andato, ma sotto i flash dei fotografi solo una volta dopo l’intervento, è stato il principe William che, in questo periodo si sarebbe dedicato esclusivamente ai figli, regalando al paese l’immagine immacolata di un padre amorevole che mette la famiglia al primo posto. Tutt’altra storia quella raccontata da re Carlo, ricoverato per tre giorni nella medesima clinica ed operato per un aggiustamento della prostata ingrossata. Lui è il capo dello stato e della chiesa anglicana, mostrarsi in buona salute all’uscita dell’ospedale è una immagine necessaria da distribuire al mondo per garantire che il trono è al sicuro con lui e con l’inseparabile moglie Camilla che si è recata al suo capezzale ogni giorno. Che poi entrando, si sia allungata anche nella stanza nella quale era ricoverata Kate, questo non è dato sapere, mentre il monarca ha fatto immediatamente visita alla nuora appena ha messo piede alla London Clinic e ci ha tenuto a dirlo a tutti. (Senza Harry nei paraggi sarà difficile sapere come sono andate le cose nel prossimo libro del principe ribelle…) Ora succede che la convalescenza della futura regina sta continuando a casa, circondata dall’affetto e dalle premure della sua famiglia. Ma da qualche giorno i giornali non fanno che sottolineare l’inadeguatezza della residenza reale rispetto alle esigenza di una persona nelle condizioni di Kate, qualunque esse siano.

L’Adelaide Cottage è piccolo, con solo quattro stanze da letto e terribilmente freddo. Questo stando alle testimonianze di chi ci ha vissuto prima e di chi lo ha visitato. Manco a dirlo, quando la regina Elisabetta II lo offrì a Harry e Meghan, i due lo rifiutarono preferendo il Frogmore, sempre nelle pertinenze dell’immenso Windsor Great Park, ma più confortevole e, come noto, ampiamente rinnovato senza badare a spese. Due anni fa Kate e William lo scelsero per offrire ai bambini un grande spazio all’aperto dove giocare in sicurezza e a 10 minuti dalla scuola Lambrook. Non va nemmeno sottovalutato il fatto che questa residenza reale, costruita nel 1831 da William IV per la regina Adelaide, si trova ad un tiro di schioppo dalla casa dei Middleton, incidentalmente molto più grande e sicuramente molto più accogliente.

La famiglia di Kate, da sempre presente e vicina alla futura regina, è già stata arruolata a tempo pieno per il lungo recupero della figlia, ma se nel cottage rosa dei principi del Galles non c’è nemmeno la stanza per la tata, Maria Teresa Turrion Borrallo, difficile immaginare una possibile gestione degli spazi che includa la signora Carol Middleton, notoriamente piuttosto ingombrante. Il 31 gennaio, la mamma di Kate ha compiuto 69 anni e, parlando con la stampa, ha confessato la paura provata per il ricovero della figlia che ha sempre goduto di ottima salute e condotto una vita sana. Che il prossimo passo per Kate sia quello di trasferirsi a casa dei suoi?